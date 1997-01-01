Шорт-трек в ХКСДЮШОР

Информация

Шорт-трек (англ. Short track speed skating, рус. Скоростной бег на коньках на короткой дорожке) — вид конькобежного спорта. В соревнованиях несколько спортсменов (как правило 4-8: чем больше дистанция, тем больше спортсменов в забеге) одновременно катаются по овальной ледовой дорожке длиной 111,12 м.

В данное время на отделении обучается учащиеся в возрасте от 9 до 18 лет. Ведется набор в группы с 9 лет.

Стоимость: бесплатно.

Экипировка: частично предоставляется.

Для зачисления в школу необходимо иметь медицинский допуск к занятиям и желание заниматься данным видом спорта.

Учебно-тренировочные базы:

ул. Дикопольцева, 12, СЗК «Платинум Арена»

Чем раньше Ваш ребенок начнет тренировки по конькобежному спорту, тем лучше будут результаты. Для этого Вам необходимо подобрать подходящую для Вас секцию. Конькобежный спорт один из самых популярных и массовых видов спорта. Посещая данные секции, Ваш малыш научится не только уверенно двигаться на льду, но и выполнять сложные фигуры. Этот вид спорта развивает ловкость, гибкость, дыхательная система, выносливость. У ребенка формируется гармоничная фигура.

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