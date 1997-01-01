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Шоу-группа "ДоРеMix" в РЦ "Детская академия"
Цена: 1500 - 1500
Возраст: 3 - 5 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Кировский, ул. Шеронова, 137
- +7 (4212) 626-655
- +7 (924) 305-17-39
Информация
Описание
Театральная студия для детей 3-5 лет это:
- развитие речи
- развитие слуха и координации
На занятиях: поем, играем на музыкальных инструментах, танцуем, ставим маленькие спектакли.
Возраст: от 3 до 5 лет
Стоимость: 1500 руб. в месяц
Продолжительность занятия: 40 минут
Частота занятий: 1 раз в неделю
Форма одежды: повседневная одежда
Дополнительные расходы: нет
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