Шоу-группа FRESH в продюсерском центре BEST

Информация

Возрастные категории: 8-10 лет, 11- 16 лет.

Частота занятий: 3 раза в неделю (в вечернее время)

Стоимость занятий: 2800 рублей

Шоу группа "Фреш" под руководством хореографа Алены Конюховой в 21015-2016 имела следующие достижения:

октябрь 2015 - участие в креативном региональном танцевальном проекте "В движении", 1 место в номинации "Современная хореография"

Финалисты международного конкурса в г.Владивосток "Жемчужный дельфин",

Победители дальневосточного чемпионата по танцам

2 место, в номинации Юниоры

2 место, в номинации Юниоры Победители регионального конкурса эстрадных исполнителей "Тайна.Талант.Виктория", 3 место в номинации "Хореография"

Победитель международного фестиваля детского творчества "Дети мира" в ВДЦ "Океан", 3 место в номинации "Современная Хореография"

Участники Шоу-групп - дети, которые со временем приобретают навыки и необходимую уверенность для работы на сцене.