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        Шоу-группа FRESH в продюсерском центре BEST

        Шоу-группа FRESH в продюсерском центре BEST

        Мода
        Рейтинг: 6.6
        Цена: От 2800
        Возраст: 8 - 16 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Лермонтова, 41
        • +7 (4212) 425-486
        • +7 (4212) 428-907
        Информация

        Возрастные категории: 8-10 лет, 11- 16 лет.
        Частота занятий: 3 раза в неделю (в вечернее время)
        Стоимость занятий: 2800 рублей

        Шоу группа "Фреш" под руководством хореографа Алены Конюховой в 21015-2016 имела следующие достижения:

        • октябрь 2015 - участие в креативном региональном танцевальном проекте "В движении", 1 место в номинации "Современная хореография" 
        • Финалисты международного конкурса в г.Владивосток "Жемчужный дельфин",
        • Победители дальневосточного чемпионата по танцам
          2 место, в номинации Юниоры
        • Победители регионального конкурса эстрадных исполнителей "Тайна.Талант.Виктория", 3 место в номинации "Хореография"
        • Победитель международного фестиваля детского творчества "Дети мира" в ВДЦ "Океан", 3 место в номинации "Современная Хореография"

         Участники Шоу-групп - дети, которые со временем приобретают навыки и необходимую уверенность для работы на сцене.

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