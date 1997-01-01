Шоу-группа FRESH в продюсерском центре BEST

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Лермонтова, 41
- +7 (4212) 425-486
- +7 (4212) 428-907
Информация
Возрастные категории: 8-10 лет, 11- 16 лет.
Частота занятий: 3 раза в неделю (в вечернее время)
Стоимость занятий: 2800 рублей
Шоу группа "Фреш" под руководством хореографа Алены Конюховой в 21015-2016 имела следующие достижения:
- октябрь 2015 - участие в креативном региональном танцевальном проекте "В движении", 1 место в номинации "Современная хореография"
- Финалисты международного конкурса в г.Владивосток "Жемчужный дельфин",
- Победители дальневосточного чемпионата по танцам
2 место, в номинации Юниоры
- Победители регионального конкурса эстрадных исполнителей "Тайна.Талант.Виктория", 3 место в номинации "Хореография"
- Победитель международного фестиваля детского творчества "Дети мира" в ВДЦ "Океан", 3 место в номинации "Современная Хореография"
Участники Шоу-групп - дети, которые со временем приобретают навыки и необходимую уверенность для работы на сцене.
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