Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Синхронное плавание в школе «Лидер»
Адреса
- +7 (4212) 614-005
- +7 (914) 771-47-96
Информация
Описание: адаптация, базовые навыки в водной среде, обучение элементам синхронного плавания. Наряду с внешне эстетически красивым и легким выполнением, данный вид требует колоссальных затрат и усилий. Синхронистки (как правило, занимающиеся женского пола), умеют отлично не только держаться на воде, но и удерживать определенные позы, имеют хорошо развитую дыхательную систему, обладают чувством ритма и артистизмом.
Возраст учеников: от 5 до 8 лет.
Стоимость занятий: 1-400 руб., 8-3000 руб., 10-3500 руб., 12-4000 руб.
Продолжительность занятий: 30, 40 или 60 мин, в зависимости от возраста занимающихся.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 12.
Форма одежды: Купальник (плавки), шапочка, очки, тапочки, полотенце.
Дополнительные расходы: стартовые взносы в день соревнований.
-
Стаж 7 летОтзывов: 58Стаж 7 летОтзывов: 0
Загрузка комментариев...