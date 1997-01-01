Синхронное плавание в школе «Лидер»

Информация

Описание: адаптация, базовые навыки в водной среде, обучение элементам синхронного плавания. Наряду с внешне эстетически красивым и легким выполнением, данный вид требует колоссальных затрат и усилий. Синхронистки (как правило, занимающиеся женского пола), умеют отлично не только держаться на воде, но и удерживать определенные позы, имеют хорошо развитую дыхательную систему, обладают чувством ритма и артистизмом.

Возраст учеников: от 5 до 8 лет.

Стоимость занятий: 1-400 руб., 8-3000 руб., 10-3500 руб., 12-4000 руб.

Продолжительность занятий: 30, 40 или 60 мин, в зависимости от возраста занимающихся.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 12.

Форма одежды: Купальник (плавки), шапочка, очки, тапочки, полотенце.

Дополнительные расходы: стартовые взносы в день соревнований.