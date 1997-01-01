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Системное администрирование в ЦЦО «IT-куб»
Адреса
- +7 (924) 935-65-75
- +7 (4212) 936-575
Информация
Описание: это комплекс работ, направленных на поддержку бесперебойного функционирования всей компьютерной техники, оборудования, а также обеспечение информационной безопасности в организации.
На курсе дети:
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познакомится с устройством персонального компьютера и сможете самостоятельно его собирать и конфигурировать, а при необходимости – устранять неисправности.
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освоят установку и принципы администрирования операционных систем семейства Windows.
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узнают, как подключить компьютер к компьютерной сети, и сможете этой сетью управлять: настраивать маршрутизаторы, управлять беспроводными подключениями, организовывать общие ресурсы.
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будут знать об основных протоколах глобальной сети (DNS, e-mail, FTP) и разберетесь в устройстве Интернета.
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научится блокировать действие вредоносных программ, настраивать антивирусное ПО и файерволлы.
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познакомится с основами сервисного обслуживания ПК и сети.
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будут знать, как настроить резервное копирование информации.
Полученных знаний и навыков хватит, чтобы уверенно администрировать домашнюю компьютерную сеть и работать системным администратором сразу после школы.
Возраст учащихся: от 12 лет.
Стоимость: бесплатно.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство о прохождении.
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