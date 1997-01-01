Системное администрирование в ЦЦО «IT-куб»

Информация

Описание: это комплекс работ, направленных на поддержку бесперебойного функционирования всей компьютерной техники, оборудования, а также обеспечение информационной безопасности в организации.

На курсе дети:

познакомится с устройством персонального компьютера и сможете самостоятельно его собирать и конфигурировать, а при необходимости – устранять неисправности.

освоят установку и принципы администрирования операционных систем семейства Windows.

узнают, как подключить компьютер к компьютерной сети, и сможете этой сетью управлять: настраивать маршрутизаторы, управлять беспроводными подключениями, организовывать общие ресурсы.

будут знать об основных протоколах глобальной сети (DNS, e-mail, FTP) и разберетесь в устройстве Интернета.

научится блокировать действие вредоносных программ, настраивать антивирусное ПО и файерволлы.

познакомится с основами сервисного обслуживания ПК и сети.

будут знать, как настроить резервное копирование информации.

Полученных знаний и навыков хватит, чтобы уверенно администрировать домашнюю компьютерную сеть и работать системным администратором сразу после школы.



Возраст учащихся: от 12 лет.

Стоимость: бесплатно.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство о прохождении.