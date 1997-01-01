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Системное администрирование в центре "Логия"
Цена: 3000 - 9000
Возраст: 11 - 17 лет
Отзывов: 2
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 34 , офис 34
- +7 (4212) 358-188
- +7 (914) 159-37-45
Информация
Описание:
В рамках курса изучается устройство компьютера, установка и настройка операционных систем, средства администрирования Windows, основы безопасности, компьютерные сети. Полученных знаний и навыков хватит, чтобы уверенно администрировать домашнюю компьютерную сеть и работать системным администратором сразу после школы.
Стоимость занятий: 9000 руб./курс, 3000 руб./месяц.
Продолжительность занятий: 2 часа.
Продолжительность курса: 3 месяца.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Расписание занятий: ПН-СБ с 16:00 до 18:00 и с 18:00 до 20:00.
Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство и методические материалы.
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