Системное администрирование в центре "Логия"

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Описание:

В рамках курса изучается устройство компьютера, установка и настройка операционных систем, средства администрирования Windows, основы безопасности, компьютерные сети. Полученных знаний и навыков хватит, чтобы уверенно администрировать домашнюю компьютерную сеть и работать системным администратором сразу после школы.

Стоимость занятий: 9000 руб./курс, 3000 руб./месяц.

Продолжительность занятий: 2 часа.

Продолжительность курса: 3 месяца.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Расписание занятий: ПН-СБ с 16:00 до 18:00 и с 18:00 до 20:00.

Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство и методические материалы.