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Скорочтение и развитие интеллекта в школе "IQ007"
Цена: 700 - 850
Возраст: 4 - 60 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 113
- +7 (4212) 930-601
Хабаровск, Центральный, ул. Пушкина, 46 , центральный вход, 3 этаж
- +7 (4212) 930-601
Информация
Описание секции:
- Обучение чтению.
- Наращивание темпа чтения, скорочтение;
- Улучшение всех видов памяти;
- Логики;
- Скорости и гибкости мышления;
- Пополнение словарного запаса;
- Обучение методам работы с текстами (их восприятия, запоминания и воспроизведения)
Цели:
- для дошколят - научить читать, развить логическое мышление, научить больше запоминать
- для школьников и студентов - увеличить скорость осознанного чтения, улучшить успеваемость в школе/институте, научить запоминать и обрабатывать большие объемы информации, развить логику и скорость мышления
- для взрослых - обучить методикам скорочтения, научить обрабатывать большие массивы информации, увеличить КПД на работе, развить гибкость и скорость мышления.
Все преподаватели с высшим педагогическим образованием, имеют сертификаты очного обучения данному курсу.
Возраст учеников: от 4 до 60 лет
Стоимость: от 700 до 850 руб/занятие
Продолжительность занятия: 80 минут
Частота занятий: 2-4 раза в неделю
Количество человек в группах: от 2 до 6 человек
Дополнительные расходы: отсутствуют, ничего покупать не нужно.
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