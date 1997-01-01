Скорочтение и развитие интеллекта в школе "IQ007"

Информация

Описание секции:

Обучение чтению.

Наращивание темпа чтения, скорочтение;

Улучшение всех видов памяти;

Логики;

Скорости и гибкости мышления;

Пополнение словарного запаса;

Обучение методам работы с текстами (их восприятия, запоминания и воспроизведения)

Цели:

для дошколят - научить читать, развить логическое мышление, научить больше запоминать

для школьников и студентов - увеличить скорость осознанного чтения, улучшить успеваемость в школе/институте, научить запоминать и обрабатывать большие объемы информации, развить логику и скорость мышления

для взрослых - обучить методикам скорочтения, научить обрабатывать большие массивы информации, увеличить КПД на работе, развить гибкость и скорость мышления.

Все преподаватели с высшим педагогическим образованием, имеют сертификаты очного обучения данному курсу.

Возраст учеников: от 4 до 60 лет

Стоимость: от 700 до 850 руб/занятие

Продолжительность занятия: 80 минут

Частота занятий: 2-4 раза в неделю

Количество человек в группах: от 2 до 6 человек

Дополнительные расходы: отсутствуют, ничего покупать не нужно.

