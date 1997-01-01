Скорочтение в центре "Маленький Оксфорд"

Информация

Описание: в рамках курса идет развитие памяти, внимания, речи. Обучение техникам запоминания. Увеличение скорости и оперативности мыслительных процессов. Учим не просто быстро читать, а развиваем интеллект и скорость мышления у ребенка. Нельзя быстро читать и при этом медленно мыслить.

Возраст учеников: 6-14 лет;

Стоимость занятий: 550 руб. занятие;

Продолжительность занятия: 1 час;

Частота занятий: 2 раза в неделю;

Количество человек в группах: до 5 человек;

Дополнительные расходы: нет.

Сайт: smalloxford.ru

Еmail: info@smalloxford.ru