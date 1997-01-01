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Скорочтение в центре "Маленький Оксфорд"
Цена: От 550
Возраст: 6 - 14 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, пер. Ладожский, 6
- +7 (4212) 943-644
Информация
Описание: в рамках курса идет развитие памяти, внимания, речи. Обучение техникам запоминания. Увеличение скорости и оперативности мыслительных процессов. Учим не просто быстро читать, а развиваем интеллект и скорость мышления у ребенка. Нельзя быстро читать и при этом медленно мыслить.
Возраст учеников: 6-14 лет;
Стоимость занятий: 550 руб. занятие;
Продолжительность занятия: 1 час;
Частота занятий: 2 раза в неделю;
Количество человек в группах: до 5 человек;
Дополнительные расходы: нет.
Сайт: smalloxford.ru
Еmail: info@smalloxford.ru
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