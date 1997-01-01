Скорочтение в центре "Startum"

Скорочтение

Возможность быстро (600–1000 слов в минуту) осваивать незнакомый текст. В результате занятий ребенок самостоятельно учится и выполняет домашнее задание без помощи родителей и репетиторов, схватывает на лету новую информацию, быстро учит стихи, легко работает с незнакомыми текстами.