Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Скорочтение в центре "Startum"
Адреса
- +7 (4212) 409-399
- +7 (914) 403-13-77
Информация
Описание:
Курс состоит из двух параллельных программ:
-
Скорочтение
Возможность быстро (600–1000 слов в минуту) осваивать незнакомый текст. В результате занятий ребенок самостоятельно учится и выполняет домашнее задание без помощи родителей и репетиторов, схватывает на лету новую информацию, быстро учит стихи, легко работает с незнакомыми текстами.
-
«Я-личность!»
Курс проработки душевного состояния ребёнка. Включает в себя психологические игры, дыхательные и физические упражнения для развития правого и левого полушарий, проработку блоков и страхов, гармонизацию личности.
В результате прохождения курса:
-
увеличивается скорость чтения в 3-5 раз
-
развивается словесно-логическое мышление
-
улучшается память и воображение
-
улучшается речь - артикуляция и дикция
-
улучшается концентрация внимания
-
появляется живой интерес к учебе
-
развивается эмоциональный интеллект
Возраст учеников: от 4 до 16 лет.
Количество человек в группах: до 8 детей.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Продолжительность занятий:
-
младшая группа 4-6 лет – 60 минут (две части 25 мин + перерыв 10 мин);
-
средняя группа 7-10 лет – 1 час 30 минут (2 урока по 40 минут + перемена);
-
старшая группа 11-16 лет – 1 час 30 минут (2 урока по 40 минут + перемена);
Стоимость занятий: от 4500 руб./месяц (6000 руб./месяц - без скидки).
Форма одежды: свободная.
-
Гиперчтение (Скорочтение) в центре «Скородум»От 5 до 15 лет От 3700 руб Частная
-
Скорочтение в центре "Маленький Оксфорд"От 6 до 14 лет От 550 руб Частная
-
Скорочтение и развитие интеллекта в школе "IQ007"От 4 до 60 лет От 700 до 850 руб Частная
-
Секция «Умные дети»От 5 до 12 лет От 800 руб Частная
Загрузка комментариев...