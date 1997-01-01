Смешанные единоборства в ФК «Энка LIFE»

Информация

Описание: студия единоборств – это тренировки не только на повышение уровня координации и приобретение навыков самообороны, а ещё и усиление иммунитета, выработка дисциплинированности и укрепление характера. На тренировках дети привыкают к стабильности и последовательному повторению определенных схем действий. Это учит не бояться трудностей, и системно подходить к решению проблем, что позитивно отражается на дальнейшей самореализации ребенка.

Возраст учеников: от 6 до 14 лет.

Частота занятий: 2 раза в неделю (расписание уточнять у администратора).

Стоимость занятий: 2500 руб./мес.