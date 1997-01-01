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Смешанные единоборства в ФК «Энка LIFE»
Цена: От 2500
Возраст: 6 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Волочаевская, 8Б
- +7 (4212) 304-430
Информация
Описание: студия единоборств – это тренировки не только на повышение уровня координации и приобретение навыков самообороны, а ещё и усиление иммунитета, выработка дисциплинированности и укрепление характера. На тренировках дети привыкают к стабильности и последовательному повторению определенных схем действий. Это учит не бояться трудностей, и системно подходить к решению проблем, что позитивно отражается на дальнейшей самореализации ребенка.
Возраст учеников: от 6 до 14 лет.
Частота занятий: 2 раза в неделю (расписание уточнять у администратора).
Стоимость занятий: 2500 руб./мес.
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