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Сольфеджио в ДМШ №4
Адреса
- +7 (4212) 483-542
Информация
Программа предмета «Сольфеджио» разработана на основе многолетнего педагогического опыта в области теоретических дисциплин. Она направлена на формирование у подростков начальных навыков музыкальной грамотности, развитие умения художественного восприятия музыки, воспитание любви к музыкальному искусству.
Срок реализации предмета - 1 год.
В соответствии с учебным планом платных образовательных услуг занятия по предмету "Сольфеджио " проходят 1 раз в неделю по 1 академическому часу (40 минут).
Стоимость занятий: 1080 рублей в месяц (групповые занятия).
Возраст: с 7 лет.
Заметив у Вашего ребенка талант в музыке, Вам необходимо подыскать необходимую секцию. На занятиях в таких секциях Вашему ребенку помогут развить слух, чувство ритма и такта, пению по нотам с текстом, расширить музыкальный лексикон, а также изучить различные музыкальные произведения. Если Вы планируете дальнейшее развитие в этом направлении, то возможно подобрать интересный музыкальный инструмент и продолжить обучение на более профессиональном уровне.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по музыке в Хабаровске
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Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж 15 летОтзывов: 0
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