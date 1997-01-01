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Сольное пение в ДМШ №4
Цена: От 2400
Возраст: 4 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
- +7 (4212) 483-542
Информация
Данная программа рассчитана на 1 год для обучающихся в рамках платных образовательных услуг. В зависимости от возраста, индивидуальных способностей и уровня подготовки, обучающий проходит в течение года от 1 до 5 этапов. Для каждого этапа обозначены цели, задачи и репертуарный список.
Нагрузка обучающегося составляет - 1 академический час в неделю (40 мин.) - 4 академических часа в месяц и проходят в форме индивидуальных занятий. Для детей в возрасте 4,5 - 6 лет урок проводится с 10-минутной переменой после первых 20 минут.
Возраст: с 4,5 лет.
Стоимость: 2400 рублей в месяц (индивидуальные занятия).
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