Сольное пение в ДМШ №4

Информация

Данная программа рассчитана на 1 год для обучающихся в рамках платных образовательных услуг. В зависимости от возраста, индивидуальных способностей и уровня подготовки, обучающий проходит в течение года от 1 до 5 этапов. Для каждого этапа обозначены цели, задачи и репертуарный список.

Нагрузка обучающегося составляет - 1 академический час в неделю (40 мин.) - 4 академических часа в месяц и проходят в форме индивидуальных занятий. Для детей в возрасте 4,5 - 6 лет урок проводится с 10-минутной переменой после первых 20 минут.

Возраст: с 4,5 лет.

Стоимость: 2400 рублей в месяц (индивидуальные занятия).