Сольное пение в ДШИ №5

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Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
- +7 (4212) 261-609
Информация
Возраст: с 7 лет.
Форма обучения: индивидуальная.
Количество учебных часов в неделю: 2 занятия по 45 минут.
Срок обучения : 7 лет.
Стоимость: от 1600 рублей в месяц.
Если ваш ребенок прекрасно чувствует музыку, то самое время найти подходящую секцию по вокалу. Владение своим голосом помогут ему уверенно чувствовать себя, независимо от того какую профессию он выберет в будущем. Занятие вокалом – это не только музыкальное развитие, но также развитие мышления.
Секции по вокалу развивают слух, музыкальную память, ритмику, помогают справиться со стрессами, научат Вашего ребенка умело пользоваться микрофоном, петь под фонограмму.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по вокалу в Хабаровске
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Отделение "Скрипка" в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Обучение игре на инструменте в ДМХШ "Тополек"От 7 до 17 лет От 1700 руб Государственная
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Программа "Я музыкантом стать хочу" в ДМШ №4От 4 до 7 лет От 1400 руб Государственная
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Секция "Звонкие голоса" в ДЮЦ "Восхождение"От 7 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 7 лет Бесплатно Государственная
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Музыкальная теория в ДМШ №4От 6 до 17 лет От 1400 до 2400 руб Государственная
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Фольклорное искусство в ДШИ №5От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Духовые и ударные инструменты в ДМШ №4От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Программа "Фортепиано" в ДМХШ "Тополек"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Секция «ГолосОК» в ДЮЦ «Восхождение»От 5 до 7 лет От 300 руб Государственная
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