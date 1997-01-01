Сольное пение в ДШИ №5

Информация

Возраст: с 7 лет.

Форма обучения: индивидуальная.

Количество учебных часов в неделю: 2 занятия по 45 минут.

Срок обучения : 7 лет.

Стоимость: от 1600 рублей в месяц.

Если ваш ребенок прекрасно чувствует музыку, то самое время найти подходящую секцию по вокалу. Владение своим голосом помогут ему уверенно чувствовать себя, независимо от того какую профессию он выберет в будущем. Занятие вокалом – это не только музыкальное развитие, но также развитие мышления.

Секции по вокалу развивают слух, музыкальную память, ритмику, помогают справиться со стрессами, научат Вашего ребенка умело пользоваться микрофоном, петь под фонограмму.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по вокалу в Хабаровске