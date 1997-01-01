Современная хореография в студии "Терпсихора"

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Описание:

Что такое современная хореография для детей?

В первую очередь это уход от штампов и клише классической эстрады прошлого века. Новый язык танца постоянно совершенствуется, сохраняя в себе лишь корни прошлого – базовые основы хореографии. Расширяя свой «словарный запас», современный танец открывает дополнительные возможности для самовыражения. Каждое новое танцевальное слово-движение позволяет сделать акцент на том, что танцор больше всего хочет подчеркнуть в своем выступлении.

Контемпорари – не стационарный язык, он постоянно совершенствуется и развивается. А еще предполагает полное погружение в себя для наиболее полного осознания собственных чувств и переживаний. Это и есть главная задача танцора – выплеснуть себя в танце.

Технически же хореография для детей на языке контемпорари представляет собой:

контроль над инерцией движений;

активную работу органов дыхания и суставов;

быстрое чередование падений и подъемов;

умение чувствовать центр тяжести и балансировать;

контроль над резким напряжением и расслаблением мышц;

ощущение пространства и умение с ним работать;

способность быстро переходить из одного эмоционального состояния в другое.

Возраст учеников: от 10 до 15 лет.

Стоимость занятий: от 1300 руб.

Продолжительность занятия: 60 минут, 90 минут, 120 минут.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 15.

Форма одежды: купальник, чешки/балетки

Дополнительные расходы: на пошив костюмов.