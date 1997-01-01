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Современная хореография в студии "Терпсихора"
Адреса
- +7 (4212) 202-075
Информация
Описание:
Что такое современная хореография для детей?
В первую очередь это уход от штампов и клише классической эстрады прошлого века. Новый язык танца постоянно совершенствуется, сохраняя в себе лишь корни прошлого – базовые основы хореографии. Расширяя свой «словарный запас», современный танец открывает дополнительные возможности для самовыражения. Каждое новое танцевальное слово-движение позволяет сделать акцент на том, что танцор больше всего хочет подчеркнуть в своем выступлении.
Контемпорари – не стационарный язык, он постоянно совершенствуется и развивается. А еще предполагает полное погружение в себя для наиболее полного осознания собственных чувств и переживаний. Это и есть главная задача танцора – выплеснуть себя в танце.
Технически же хореография для детей на языке контемпорари представляет собой:
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контроль над инерцией движений;
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активную работу органов дыхания и суставов;
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быстрое чередование падений и подъемов;
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умение чувствовать центр тяжести и балансировать;
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контроль над резким напряжением и расслаблением мышц;
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ощущение пространства и умение с ним работать;
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способность быстро переходить из одного эмоционального состояния в другое.
Возраст учеников: от 10 до 15 лет.
Стоимость занятий: от 1300 руб.
Продолжительность занятия: 60 минут, 90 минут, 120 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 15.
Форма одежды: купальник, чешки/балетки
Дополнительные расходы: на пошив костюмов.
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