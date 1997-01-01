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        Современная хореография в студии "Терпсихора"

        Современная хореография в студии "Терпсихора"

        Количество преподавателей: 1
        Танцы
        Рейтинг: 8.1
        Цена: От 1300
        Возраст: 10 - 15 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Воронежская, 38А , 2 этаж
        • +7 (4212) 202-075
        Информация

        Описание:

        Что такое современная хореография для детей?

        В первую очередь это уход от штампов и клише классической эстрады прошлого века. Новый язык танца постоянно совершенствуется, сохраняя в себе лишь корни прошлого – базовые основы хореографии. Расширяя свой «словарный запас», современный танец открывает дополнительные возможности для самовыражения. Каждое новое танцевальное слово-движение позволяет сделать акцент на том, что танцор больше всего хочет подчеркнуть в своем выступлении.

        Контемпорари – не стационарный язык, он постоянно совершенствуется и развивается. А еще предполагает полное погружение в себя для наиболее полного осознания собственных чувств и переживаний. Это и есть главная задача танцора – выплеснуть себя в танце.

        Технически же хореография для детей на языке контемпорари представляет собой:

        • контроль над инерцией движений;

        • активную работу органов дыхания и суставов;

        • быстрое чередование падений и подъемов;

        • умение чувствовать центр тяжести и балансировать;

        • контроль над резким напряжением и расслаблением мышц;

        • ощущение пространства и умение с ним работать;

        • способность быстро переходить из одного эмоционального состояния в другое.

        Возраст учеников: от 10 до 15 лет.

        Стоимость занятий: от 1300 руб.

        Продолжительность занятия: 60 минут, 90 минут, 120 минут.

        Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

        Количество человек в группах: до 15.

        Форма одежды: купальник, чешки/балетки

        Дополнительные расходы: на пошив костюмов.

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