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Современная web-разработка в центре "Логия"
Цена: 3000 - 9000
Возраст: 11 - 17 лет
Отзывов: 2
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 34
- +7 (4212) 358-188
- +7 (914) 159-37-45
Информация
Описание:
В рамках курса познакомитесь с основополагающим принципами и последним тенденциям мира web-разработки. Научитесь создавать современные многостраничные сайты и web‑приложения. Познакомитесь с приемами построения web‑страниц на HTML, CSS и JavaScript. Научитесь работать с классическими библиотеками JQuery и Bootstrap. Изучите принципы обмена данными с сервером: асинхронные запросы и сокеты.
Стоимость занятий: 9000 рублей - курс, 3000 рублей — месяц.
Продолжительность занятий: 2 часа.
Продолжительность курса: 3 месяца.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Расписание занятий: ПН-СБ с 16:00 до 18:00 и с 18:00 до 20:00.
Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство и методические материалы.
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