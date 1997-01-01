Современная web-разработка в центре "Логия"

Информация

Описание:

В рамках курса познакомитесь с основополагающим принципами и последним тенденциям мира web-разработки. Научитесь создавать современные многостраничные сайты и web‑приложения. Познакомитесь с приемами построения web‑страниц на HTML, CSS и JavaScript. Научитесь работать с классическими библиотеками JQuery и Bootstrap. Изучите принципы обмена данными с сервером: асинхронные запросы и сокеты.

Стоимость занятий: 9000 рублей - курс, 3000 рублей — месяц.

Продолжительность занятий: 2 часа.

Продолжительность курса: 3 месяца.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Расписание занятий: ПН-СБ с 16:00 до 18:00 и с 18:00 до 20:00.

Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство и методические материалы.