Ансамбль «Отражение» в ДК Профсоюзов

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Описание:

Нашей задачей является развить каждого ребенка, найти к каждому индивидуальный подход, поэтому наши занятия состоят из целого комплекса упражнений, которые развивают выносливость, грациозность и делают детей здоровыми и самое главное счастливыми!

Возраст учеников: от 4 до 10 лет.

Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Расписание работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота.