Ансамбль «Отражение» в ДК Профсоюзов

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация
Описание:
Нашей задачей является развить каждого ребенка, найти к каждому индивидуальный подход, поэтому наши занятия состоят из целого комплекса упражнений, которые развивают выносливость, грациозность и делают детей здоровыми и самое главное счастливыми!
Возраст учеников: от 4 до 10 лет.
Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота.
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Хореография в ДЮЦ "Импульс"От 5 до 7 лет Государственная
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Секция "Jazz Funk Baby" в студии "Positive"От 8 до 18 лет От 2000 руб Частная
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Хореографическое искусство в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 14 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Брейк-данс" в ДЮЦ "Дэнс"От 8 до 17 лет От 2000 до 2000 руб Государственная
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Балетная студия в ДСЦ «ЮниCLUB»От 2 до 7 лет Частная
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Секция "Baby Dance" в студии "Positive"От 3 до 9 лет От 2000 руб Частная
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Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 7 лет Бесплатно Государственная
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Ирландские танцы в ЦИК "Изумрудный остров"От 11 до 18 лет Государственная
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Секция "Хип-хоп" в ДЮЦ "Дэнс"От 8 до 17 лет От 2000 до 2000 руб Государственная
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K-pop в Day dance studioОт 1 до 99 лет От 350 до 3800 руб Частная
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