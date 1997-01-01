Ансамбль «Студия С» в ДК Профсоюзов

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация
Описание:
Тренировки и репетиции танцоров предусматривают занятия по классическому танцу, джаз и модерн танцам (релиз, contemporary, контактная импровизация, партнеринг и т.д.)
В течение творческий жизни коллектив был отмечен многими наградами и званиями. Неоднократно становился обладателем «Гран-при», Лауреатом и Дипломантом на городских, региональных и международных конкурсах.
Возраст учеников: от 14 лет и старше.
Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание работы: вторник, пятница.
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Школа воздушного танца “Облака”От 3 до 18 лет Бесплатно Частная
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Секция "Пластика" в ДЮЦ "Восхождение"От 7 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Программа "Танцующий театр" в ДЮЦ «Восхождение»От 7 до 17 лет Государственная
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Секция танцев в танцевальном клубе "Мозаика"От 4 до 13 лет От 2500 руб Частная
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Ансамбль «Зоренька» в ДК ПрофсоюзовОт 5 до 18 лет От 800 руб Частная
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Секция "Dancehall" в студии "Positive"От 8 до 13 лет От 2000 руб Частная
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Секция "Baby Dance" в студии "Positive"От 3 до 9 лет От 2000 руб Частная
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Хореографическая студия «Шанс» в ДК ПрофсоюзовОт 4 до 14 лет От 800 руб Частная
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Группа «Радостята» в ДК ПрофсоюзовОт 3 до 6 лет От 800 руб Частная
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Спортивно-бальные танцы в ЦЭВД "Отрада"От 7 до 17 лет Бесплатно Государственная
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