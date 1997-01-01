Ансамбль «Студия С» в ДК Профсоюзов

Информация

Описание:

Тренировки и репетиции танцоров предусматривают занятия по классическому танцу, джаз и модерн танцам (релиз, contemporary, контактная импровизация, партнеринг и т.д.)

В течение творческий жизни коллектив был отмечен многими наградами и званиями. Неоднократно становился обладателем «Гран-при», Лауреатом и Дипломантом на городских, региональных и международных конкурсах.

Возраст учеников: от 14 лет и старше.

Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Расписание работы: вторник, пятница.