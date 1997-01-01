Создание сайтов в АЦТ

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Информация
Описание:
Курс будет интересен всем, кто хочет научиться создавать свои сайты с нуля. Ребята будут писать код в профессиональной среде разработки, поймут, как устроены сайты, получат необходимые навыки для самостоятельной работы. Дети будут изучать язык гипертекстовой разметки (HTML), каскадные таблицы стилей (CSS) и самый востребованный язык программирования JavaScript в связке с фреймворком jQuery.
Технические навыки:
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Верстка веб-страниц
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Навыки работы в профессиональной среде разработки
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Программирование на языке JavaScript
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Навыки работы с фреймворком jQuery
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Базовые знания веб-дизайна
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Умение работать с файловой системой ПК
Результат обучения на курсе:
Готовое веб-приложение, созданное в соответствии с современными требованиями HTML5, CSS3, веб-дизайна и Code Style. Приложение загружено на хостинг и доступно всем пользователям интернета.
Возраст учеников: от 12 лет.
Стоимость занятий: 2600 руб./месяц.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
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