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        Создание сайтов в АЦТ

        Создание сайтов в АЦТ

        Компьютер Программирование
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 2600 - 2600
        Возраст: 12 - 17 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Московская, 6
        • +7 (924) 404-50-05
        • +7 (4212) 932-096
        Информация

        Описание:

        Курс будет интересен всем, кто хочет научиться создавать свои сайты с нуля. Ребята будут писать код в профессиональной среде разработки, поймут, как устроены сайты, получат необходимые навыки для самостоятельной работы. Дети будут изучать язык гипертекстовой разметки (HTML), каскадные таблицы стилей (CSS) и самый востребованный язык программирования JavaScript в связке с фреймворком jQuery.

        Технические навыки:

        • Верстка веб-страниц

        • Навыки работы в профессиональной среде разработки

        • Программирование на языке JavaScript

        • Навыки работы с фреймворком jQuery

        • Базовые знания веб-дизайна

        • Умение работать с файловой системой ПК

        Результат обучения на курсе:
        Готовое веб-приложение, созданное в соответствии с современными требованиями HTML5, CSS3, веб-дизайна и Code Style. Приложение загружено на хостинг и доступно всем пользователям интернета.

        Возраст учеников: от 12 лет.

        Стоимость занятий: 2600 руб./месяц.

        Частота занятий: 1 раз в неделю.

        Продолжительность занятия: 1,5 часа.

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