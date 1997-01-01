Создание сайтов в АЦТ

Информация

Описание:

Курс будет интересен всем, кто хочет научиться создавать свои сайты с нуля. Ребята будут писать код в профессиональной среде разработки, поймут, как устроены сайты, получат необходимые навыки для самостоятельной работы. Дети будут изучать язык гипертекстовой разметки (HTML), каскадные таблицы стилей (CSS) и самый востребованный язык программирования JavaScript в связке с фреймворком jQuery.



Технические навыки:

Верстка веб-страниц

Навыки работы в профессиональной среде разработки

Программирование на языке JavaScript

Навыки работы с фреймворком jQuery

Базовые знания веб-дизайна

Умение работать с файловой системой ПК

Результат обучения на курсе:

Готовое веб-приложение, созданное в соответствии с современными требованиями HTML5, CSS3, веб-дизайна и Code Style. Приложение загружено на хостинг и доступно всем пользователям интернета.

Возраст учеников: от 12 лет.

Стоимость занятий: 2600 руб./месяц.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.