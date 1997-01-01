"Спорт ясли" в СК на Молодежной

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Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Горького, 2Г
- +7 (4212) 202-280
Информация
Описание:
Спортивная тренировка силовой направленности с элементами единоборств, упражнениями на реакцию и координацию, изучаются кувырки, прыжки, игры на ловкость.
Секция непрофессиональная.
Возраст учеников: 4-6 лет.
Стоимость занятий:
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300 руб./разовое посещение;
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2200 руб./абонемент 8 занятий:
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2990 руб./абонемент 12 занятий.
Продолжительность занятия: 45 минут.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 10.
Форма одежды: футболка, штаны, носки
Дополнительные расходы: нет.
Расписание работы:
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ПН-ПТ 12.00 — 22.00;
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СБ 10.00 – 22.00;
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ВС - выходной.
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