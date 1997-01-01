"Спорт ясли" в СК на Молодежной

Информация

Описание:

Спортивная тренировка силовой направленности с элементами единоборств, упражнениями на реакцию и координацию, изучаются кувырки, прыжки, игры на ловкость.

Секция непрофессиональная.

Возраст учеников: 4-6 лет.

Стоимость занятий:

300 руб./разовое посещение;

2200 руб./абонемент 8 занятий:

2990 руб./абонемент 12 занятий.

Продолжительность занятия: 45 минут.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 10.

Форма одежды: футболка, штаны, носки

Дополнительные расходы: нет.

Расписание работы: