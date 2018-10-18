Спортивная акробатика в ДРЦ "Мечтать"

Информация

Описание: Занятия дадут малышам силу, выносливость, укрепит мышечный корсет, растяжку, гибкость, уверенность, дисциплину, красивую осанку. Наша цель - подготовить деток с раннего возраста к спортивным победам в дальнейшем. И пусть наша спортивная акробатика будет платформой для дальнейшего старта в других секциях или переходом в основную группу в Галактику.

Возраст учеников: от 3 до 7 лет.

Количество человек в группах: до 8 человек.

Стоимость занятий: 3000 руб. в месяц.

Расписание занятий:

Понедельник с 18.30-19.30 и суббота 15.00 - 16.00 - 6-7 лет;

вторник, четверг: 18.10-18.50- 3-5 лет;

вторник, четверг: 19.10-20.00 -5-6 лет.