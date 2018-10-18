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Спортивная акробатика в ДРЦ "Мечтать"
Цена: До 3000
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 53 кор. 1 , 3-й этаж, оф. 309
- +7 (914) 546-56-31
- +7 (4212) 938-500
Информация
Описание: Занятия дадут малышам силу, выносливость, укрепит мышечный корсет, растяжку, гибкость, уверенность, дисциплину, красивую осанку. Наша цель - подготовить деток с раннего возраста к спортивным победам в дальнейшем. И пусть наша спортивная акробатика будет платформой для дальнейшего старта в других секциях или переходом в основную группу в Галактику.
Возраст учеников: от 3 до 7 лет.
Количество человек в группах: до 8 человек.
Стоимость занятий: 3000 руб. в месяц.
Расписание занятий:
Понедельник с 18.30-19.30 и суббота 15.00 - 16.00 - 6-7 лет;
вторник, четверг: 18.10-18.50- 3-5 лет;
вторник, четверг: 19.10-20.00 -5-6 лет.
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