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        Спортивная акробатика в ФК "World Class'ики"

        Спортивная акробатика в ФК "World Class'ики"

        Количество преподавателей: 1
        Акробатика
        Рейтинг: 7.1
        Цена: 450 - 2400
        Возраст: 3 - 7 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ш. Восточное, 41
        • +7 (4212) 680-000 , отдел продаж
        • +7 (4212) 646-464 , рецепция
        Информация

        Описание: Выполнение акробатических упражнений, связанных с сохранением равновесия (балансирование) и вращением тела с опорой и без опоры

        Частота занятий: 2 раза в неделю

        Продолжительность занятия: 60 мин

        Возраст: 3-7 лет

        Форма: приобретается самостоятельно

        Стоимость: бесплатно (в рамках детской карты), 450 для не членов клуба, пакет 8 занятий - 2400 для не членов клуба.

        Акробатика совмещает в себе как физическое, так и психическое развитие ребенка. Во время занятий по акробатике происходит нагрузка на все группы мышц, что приводит к гармоничному развитию организма.

        На занятиях по аэробике ребенок выплескивает всю энергию, что гарантирует положительные эмоции и хорошее самочувствие, поэтому это не только спорт, но и развлечение.

        Занимаясь в секции по акробатике, развивается вестибулярный аппарат, внимательность, растяжка, гибкость, скорость реакции, выносливость. Занятия поднимут настроение, и позволят Вашему ребенку чувствовать себя особенным. Дети, занимающиеся акробатикой, с легкостью преуспеют и в других видах спорта.
        С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по акробатике в Хабаровске.

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