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Спортивная акробатика в ФК "World Class'ики"
Адреса
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Информация
Описание: Выполнение акробатических упражнений, связанных с сохранением равновесия (балансирование) и вращением тела с опорой и без опоры
Частота занятий: 2 раза в неделю
Продолжительность занятия: 60 мин
Возраст: 3-7 лет
Форма: приобретается самостоятельно
Стоимость: бесплатно (в рамках детской карты), 450 для не членов клуба, пакет 8 занятий - 2400 для не членов клуба.
Акробатика совмещает в себе как физическое, так и психическое развитие ребенка. Во время занятий по акробатике происходит нагрузка на все группы мышц, что приводит к гармоничному развитию организма.
На занятиях по аэробике ребенок выплескивает всю энергию, что гарантирует положительные эмоции и хорошее самочувствие, поэтому это не только спорт, но и развлечение.
Занимаясь в секции по акробатике, развивается вестибулярный аппарат, внимательность, растяжка, гибкость, скорость реакции, выносливость. Занятия поднимут настроение, и позволят Вашему ребенку чувствовать себя особенным. Дети, занимающиеся акробатикой, с легкостью преуспеют и в других видах спорта.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по акробатике в Хабаровске.
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