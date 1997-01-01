Спортивная акробатика в ФК "World Class'ики"

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Описание: Выполнение акробатических упражнений, связанных с сохранением равновесия (балансирование) и вращением тела с опорой и без опоры

Частота занятий: 2 раза в неделю

Продолжительность занятия: 60 мин

Возраст: 3-7 лет

Форма: приобретается самостоятельно

Стоимость: бесплатно (в рамках детской карты), 450 для не членов клуба, пакет 8 занятий - 2400 для не членов клуба.

Акробатика совмещает в себе как физическое, так и психическое развитие ребенка. Во время занятий по акробатике происходит нагрузка на все группы мышц, что приводит к гармоничному развитию организма.

На занятиях по аэробике ребенок выплескивает всю энергию, что гарантирует положительные эмоции и хорошее самочувствие, поэтому это не только спорт, но и развлечение.

Занимаясь в секции по акробатике, развивается вестибулярный аппарат, внимательность, растяжка, гибкость, скорость реакции, выносливость. Занятия поднимут настроение, и позволят Вашему ребенку чувствовать себя особенным. Дети, занимающиеся акробатикой, с легкостью преуспеют и в других видах спорта.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по акробатике в Хабаровске.