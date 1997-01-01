Спортивно-бальные танцы в ЦЭВД "Отрада"

Информация

Направление: физультурно-спортивное.

Цель программы: Развитие физических и творческих способностей ребенка средствами спортивно - бального танца в танцевальном коллективе с учетом его индивидуальных способностей и возможностей.

Возраст: 7-17 лет.

Основа: платная.

Нормативный срок освоения: 5 лет.

Количество человек в группе : 15.

Занятия танцами – это отличная разминка для тех, кто мало двигается и замечательная возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми и уважать друг друга. Помимо этого, занятия танцами это прекрасная физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки развивают сердце и все группа мышц. Этот вид спорта прививает ребенку желание ухаживать за собой и вести здоровый образ жизни.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по занятию танцами в Хабаровске