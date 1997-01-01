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Спортивное ориентирование в ДЮСШ "Лидер"
Цена: Бесплатно
Возраст: 8 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Запарина, 87
- +7 (4212) 912-091
Информация
Спортивное ориентирование — один из интереснейших видов спорта, сущность которого состоит в умении быстро передвигаться по незнакомой местности с помощью карты и компаса. Занимаясь спортивным ориентированием, дети учатся принимать самостоятельные решения, легко ориентироваться в незнакомой обстановке, у них развивается логическое мышление, общая и зрительная память, воображение. Кроме того, ребята учатся любить, беречь и охранять природу. А умеренные физические нагрузки в сочетании с природным фактором способствуют укреплению здоровья.
Возраст: с 8 лет.
Стоимость: бесплатно.
Форма: приобретается самостоятельно.
Экипировка: частично предоставляется школой.
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Стаж 17 летОтзывов: 0Стаж 17 летОтзывов: 0
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