Спортивные бальные танцы в центре "Созвездие"

Информация

Описание: В центре "Созвездие" воспитываются Чемпионы города Хабаровска, Чемпионы Хабаровского Края, Победители и призёры Всероссийских и Международных турниров по танцевальному спорту. Спортивные бальные танцы развивают координацию, музыкальность, пластику, лидерские качества, воспитывает чувство прекрасного.

Возраст учеников: от 4х лет

Стоимость занятий: 400 - рублей разовое посещение , 2500 - абонемент за месяц

Продолжительность занятия: от 60 минут

Частота занятий: 2-3 раза в неделю плюс индивидуальный график

Количество человек в группе: от 10 человек

Форма одежды: для девочек - гимнастический купальник и юбка тёмного цвета, чешки или туфли танцевальные

для мальчиков - тёмные брюки, водолазка либо футболка тёмного цвета, чешки или туфли.

Дополнительные расходы: обсуждаются индивидуально.