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Спортивные бальные танцы в центре "Созвездие"
Адреса
- +7 (4212) 773-178
Информация
Описание: В центре "Созвездие" воспитываются Чемпионы города Хабаровска, Чемпионы Хабаровского Края, Победители и призёры Всероссийских и Международных турниров по танцевальному спорту. Спортивные бальные танцы развивают координацию, музыкальность, пластику, лидерские качества, воспитывает чувство прекрасного.
Возраст учеников: от 4х лет
Стоимость занятий: 400 - рублей разовое посещение , 2500 - абонемент за месяц
Продолжительность занятия: от 60 минут
Частота занятий: 2-3 раза в неделю плюс индивидуальный график
Количество человек в группе: от 10 человек
Форма одежды: для девочек - гимнастический купальник и юбка тёмного цвета, чешки или туфли танцевальные
для мальчиков - тёмные брюки, водолазка либо футболка тёмного цвета, чешки или туфли.
Дополнительные расходы: обсуждаются индивидуально.
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Стаж 23 годаОтзывов: 5Стаж 23 годаОтзывов: 1
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Стаж 23 годаОтзывов: 4Стаж 23 годаОтзывов: 1
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