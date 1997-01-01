Спортивные бальные танцы в клубе "Аэлита"

Информация

Описание: Клуб существует 36 лет за это время в нем выросло огромное количество чемпионов Дальнего Востока и Сибири. Чемпионы России по Европейскому Секвею, вице чемпионы Роcсии в категории Дети и многое другое. Занятия ведут высококвалифицированные педагоги высшей категории с 10-15 летним стажем работы.

Возраст учеников: с 3,5 и далее не ограничено

Стоимость занятий: 2500 в месяц

Продолжительность занятий: 60 минут

Частота занятий: 2-3 раза в неделю

Количество человек в группе: 10-15 человек

Форма одежды: для девочек -черный купальник , юбка,туфли. для мальчиков-черная футболка,брюки,туфли или чешки.

