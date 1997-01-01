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Спортивные бальные танцы в клубе "Аэлита"
Цена: От 2500
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 2
Адреса
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Хабаровск, Кировский, ул. Джамбула, 9
- +7 (4212) 562-145
Информация
Описание: Клуб существует 36 лет за это время в нем выросло огромное количество чемпионов Дальнего Востока и Сибири. Чемпионы России по Европейскому Секвею, вице чемпионы Роcсии в категории Дети и многое другое. Занятия ведут высококвалифицированные педагоги высшей категории с 10-15 летним стажем работы.
Возраст учеников: с 3,5 и далее не ограничено
Стоимость занятий: 2500 в месяц
Продолжительность занятий: 60 минут
Частота занятий: 2-3 раза в неделю
Количество человек в группе: 10-15 человек
Форма одежды: для девочек -черный купальник , юбка,туфли. для мальчиков-черная футболка,брюки,туфли или чешки.
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Стаж 23 годаОтзывов: 17Стаж 23 годаОтзывов: 2
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Стаж не указанОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 2
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