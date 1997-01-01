Street Dance и Hip-Hop

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Адреса
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Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204
- +7 (4212) 203-110
Информация
Описание: Занятия направлены на развитие гибкости и выразительности тела в танце, чувства ритма, свободной пластики и творчества. Постановка и отработка танцевальных номеров.
Возраст:
- 7-10 лет;
- 10-17 лет.
Продолжительность занятия: 60 минут.
Стоимость:
- 1 занятие - 400 рублей (до 14 лет), 450 рублей (от 14 лет);
- безлимитный абонемент на месяц - 3300 рублей (до 14 лет), 3500 рублей (от 14 лет).
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