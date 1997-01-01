Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Стрельба из лука в клубе "Лучник"
Адреса
- +7 (914) 157-17-03
Информация
Описание: стрельба из лука — это спорт, хобби, умение, объединяющее азарт и философию, романтику старинного оружия и современные технологии. В клубе вы научитесь попадать точно в цель, станете крепче и сильнее духом, откроете в себе новые возможности.
Участие в спортивных соревнованиях, но и во многих других мероприятиях города, стреляем из всех типов луков. Секция профессиональная. Участие в соревнованиях по всему Дальнему Востоку, в копилке клуба множество медалей и грамот с различных турниров ДВ.
Возраст учеников: от 8 лет.
Стоимость занятий: от 250 руб./занятие.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: 4-6.
Форма одежды: спортивная
Дополнительные расходы: не требуются.
Режим работы: ПН-СБ с 17.30 до 19.30.
Загрузка комментариев...