Стрельба из лука в клубе "Лучник"

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Описание: стрельба из лука — это спорт, хобби, умение, объединяющее азарт и философию, романтику старинного оружия и современные технологии. В клубе вы научитесь попадать точно в цель, станете крепче и сильнее духом, откроете в себе новые возможности.

Участие в спортивных соревнованиях, но и во многих других мероприятиях города, стреляем из всех типов луков. Секция профессиональная. Участие в соревнованиях по всему Дальнему Востоку, в копилке клуба множество медалей и грамот с различных турниров ДВ.

Возраст учеников: от 8 лет.

Стоимость занятий: от 250 руб./занятие.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: 4-6.

Форма одежды: спортивная

Дополнительные расходы: не требуются.

Режим работы: ПН-СБ с 17.30 до 19.30.