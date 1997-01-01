Студия «Пуанте» в ДК Профсоюзов

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация
Описание:
Ученицы детской балетной студии «Пуанте» участвуют в фестивалях и конкурсах, как в Хабаровске, так и за пределами Хабаровского края. Неоднократно становились Лауреатами и Дипломантами Международных и Региональных фестивалей и конкурсов хореографического искусства. Студия учавствует в подготовке и проведении фестиваля детского творчества «Тру-ля-ля и Ко», детских новогодних сказках, концертах, проводимых на сцене Дворца культуры профсоюзов.
Возраст учеников: 7-14 лет.
Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 р.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю по расписанию.
Форма одежды: балетная форма.
Расписание работы: понедельник, среда, пятница, суббота.
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