Студия «Пуанте» в ДК Профсоюзов

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Описание:

Ученицы детской балетной студии «Пуанте» участвуют в фестивалях и конкурсах, как в Хабаровске, так и за пределами Хабаровского края. Неоднократно становились Лауреатами и Дипломантами Международных и Региональных фестивалей и конкурсов хореографического искусства. Студия учавствует в подготовке и проведении фестиваля детского творчества «Тру-ля-ля и Ко», детских новогодних сказках, концертах, проводимых на сцене Дворца культуры профсоюзов.

Возраст учеников: 7-14 лет.

Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 р.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю по расписанию.

Форма одежды: балетная форма.

Расписание работы: понедельник, среда, пятница, суббота.