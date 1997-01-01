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Студия английского языка "Say Yes"
Адреса
- +7 (914) 200-06-96
Информация
Описание: английский для самых маленьких, от 3х лет. Занятия проходят 2 раза в неделю по 60 мин (включены развитие речи, грамматика и чтение-алфавит). Все занятия проходят в игровой форме, литература приобретается у нас, все аудиоматериалы к курсу предоставляются бесплатно.
Курсы для школьников, 1-11 класс (обучение по аспектное, отельно педагог по развитию речи и отдельно по грамматике) материал можно приобрести в бумажном варианте или бесплатно в электронном виде, постоянные языковые мероприятия и обязательно сверяемся со школьной программой, чтоб ребенку было максимально комфортно в школе в том числе, большой упор на разговорную речь!
Участие в Олимпиадах, языковых праздниках. Занятия ведут ведущие педагоги студии ,с опытом работы за границей и стажем более 14 лет.
Возраст учеников: от 3 до 18 лет.
Стоимость занятий: 3000 руб./месяц.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 60 минут.
Форма одежды: свободная.
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