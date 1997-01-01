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Студия барабанщиков "Jam Studio"
Цена: От 1000
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, пер. Картографический, 5а
- +7 (909) 899-53-90
- +7 (984) 179-03-22 , WhatsApp
Информация
Описание: игра на барабанах способствует развитию координации, музыкальности, моторики, усидчивости и выносливости у ребёнка.
Возраст учеников: от 5 лет.
Стоимость занятий: 1000 руб./занятие
Продолжительность занятия: 90 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группах: 1-2.
Расписание работы: ежедневно с 09:00 до 22:00.
Практик пэд, палочки - в подарок.
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