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"Студия дизайна" в ЦВР "Палнета взросления"
Цена: Цена не указана
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 51
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание: цифровая иллюстрация - рисунок, выполненный на компьютере. Благодаря широким возможностям техники можно выполнить любой креативный рисунок как живописный, так и графический. Рисование происходит не на бумаге, а с использованием специальной техники - непосредственно компьютер, графический планшет и стилус.
Актуальность программызаключается в том, что, заключается в том, что в период цифровизации общества и развития корейского движения «халлю» значительно возрастает роль активной познавательной позиции ребенка в сфере рисования на компьютере с акцентом на увлечения современной молодежи.
Возраст учащихся: от 8 до 18 лет.
Количество человек в группах: до 20.
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