"Студия дизайна" в ЦВР "Палнета взросления"

Информация

Описание: цифровая иллюстрация - рисунок, выполненный на компьютере. Благодаря широким возможностям техники можно выполнить любой креативный рисунок как живописный, так и графический. Рисование происходит не на бумаге, а с использованием специальной техники - непосредственно компьютер, графический планшет и стилус.

Актуальность программызаключается в том, что, заключается в том, что в период цифровизации общества и развития корейского движения «халлю» значительно возрастает роль активной познавательной позиции ребенка в сфере рисования на компьютере с акцентом на увлечения современной молодежи.

Возраст учащихся: от 8 до 18 лет.

Количество человек в группах: до 20.