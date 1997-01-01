Студия эстрадного танца "Максимум"

Информация

Описание: Наши занятия позволят развить чувство ритма, раскроют индивидуальность каждого ребенка, его уникальность, музыкальность, координацию движений и умение владеть своим телом. На занятиях, кроме хореографии воспитанники также ознакомятся с основами актерского мастерства. Секция непрофессиональная. Студия является постоянным участником городских, межрегиональных, всероссийских, международных и краевых конкурсов.

Возраст учеников: от 3 лет .

Стоимость занятий: 1400 руб.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: 15 чел.

Форма одежды: Гимнастическое трико или купальник