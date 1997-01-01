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Студия эстрадного танца "Максимум"
Цена: Цена не указана
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (914) 772-14-87
Информация
Описание: Наши занятия позволят развить чувство ритма, раскроют индивидуальность каждого ребенка, его уникальность, музыкальность, координацию движений и умение владеть своим телом. На занятиях, кроме хореографии воспитанники также ознакомятся с основами актерского мастерства. Секция непрофессиональная. Студия является постоянным участником городских, межрегиональных, всероссийских, международных и краевых конкурсов.
Возраст учеников: от 3 лет .
Стоимость занятий: 1400 руб.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: 15 чел.
Форма одежды: Гимнастическое трико или купальник
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж 13 летОтзывов: 0
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Стаж 20 летОтзывов: 0Стаж 20 летОтзывов: 0
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