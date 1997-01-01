Студия эстрадного вокала в ДСЦ "ЮниCLUB"

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Информация
Описание:
Пение, слушание и исполнение на музыкальных инструментах предполагает умственные операции: сравнение, анализ, сопоставление, запоминание. Таким образом происходит не только музыкальное, но и общее развитие ребёнка.
Занятия в студии включают изучение следующих аспектов:
- постановка голоса и дыхания
- техника владения микрафона
- формирование художественного вкуса
Возрастучащихся: 3-7 лет.
Основа: платная.
Продолжительность занятия: 30 минут.
Если ваш ребенок прекрасно чувствует музыку, то самое время найти подходящую секцию по вокалу. Владение своим голосом помогут ему уверенно чувствовать себя, независимо от того какую профессию он выберет в будущем. Занятие вокалом – это не только музыкальное развитие, но также развитие мышления.
Секции по вокалу развивают слух, музыкальную память, ритмику, помогают справиться со стрессами, научат Вашего ребенка умело пользоваться микрофоном, петь под фонограмму.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по вокалу в Хабаровске
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Школа игры на гитареОт 7 до 18 лет От 200 руб Частная
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Секция "Гитара" в ЦДТ "Народные ремесла"От 10 до 16 лет От 2000 до 2000 руб Государственная
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Композиция и основы импровизации в ДМШ №1От 10 до 16 лет Бесплатно Государственная
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Эстетический класс "Прелюдия" в ДМХШ "Тополек"От 4 до 6 лет От 1300 руб Государственная
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Секция "Слушание музыки" в ДМШ №1От 6 до 10 лет От 1300 руб Государственная
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Отделение "Аккордеон" в ДШИ №5От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Отделение "Флейта" в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Бас-гитара" в ЦЭВД "Отрада"От 7 до 17 лет Государственная
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Вокальный ансамбль в ДМШ №4От 4 до 7 лет От 1400 руб Государственная
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Секция "Инструментальный ансамбль" в ДШИ №6От 6 до 18 лет От 300 до 1200 руб Государственная
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