Студия эстрадного вокала в ДСЦ "ЮниCLUB"

Информация

Описание:

Пение, слушание и исполнение на музыкальных инструментах предполагает умственные операции: сравнение, анализ, сопоставление, запоминание. Таким образом происходит не только музыкальное, но и общее развитие ребёнка.

Занятия в студии включают изучение следующих аспектов:

постановка голоса и дыхания

техника владения микрафона

формирование художественного вкуса

Возрастучащихся: 3-7 лет.

Основа: платная.

Продолжительность занятия: 30 минут.

Если ваш ребенок прекрасно чувствует музыку, то самое время найти подходящую секцию по вокалу. Владение своим голосом помогут ему уверенно чувствовать себя, независимо от того какую профессию он выберет в будущем. Занятие вокалом – это не только музыкальное развитие, но также развитие мышления.

Секции по вокалу развивают слух, музыкальную память, ритмику, помогают справиться со стрессами, научат Вашего ребенка умело пользоваться микрофоном, петь под фонограмму.

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