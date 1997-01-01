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Студия "Фольклорное пение" в ЦЭВД "Отрада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 14 лет
Отзывов: 2
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация
Направление: художественное.
Возраст: 7-14 лет.
Стоимость: бесплатно.
Нормативный срок освоения: 4 года.
Количество челловек в группе : 10
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