Студия хип-хопа «Стар трэк» в МАУ «ЦРН «Диалог»

Информация

Описание: обучение девочек и мальчиков хип-хопу и брейк дансу, ребята выступают с групповыми и сольными номерами на сцене.

Возраст учеников: от 7 лет.

Стоимость занятий: от 500 руб./месяц.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Расписание занятий: СР, ВС 15.30, 19.00.