Студия хореографии "Танцуй!"

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Кировский, ул. Казачья Гора, 13 , 3 этаж
- +7 (924) 218-81-32
Информация
Описание: занятия хореографией развивают в детях: музыкальность, ритмичность, гибкость, грацию, выравнивают осанку. Важным аспектом в развитии ребенка являются такие качества как: дисциплинированность, трудолюбие, терпение, чувство ответственности. Эти качества развивают наши педагоги и это дает детям успех во многом!
Возраст учеников: 6 -12 лет.
Стоимость занятий: 2500 рублей.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: около 10.
Форма одежды: лосины, футболка, балетки.
Расписание работы: ВТ, ЧТ с 17:00.
-
Секция "Contemporary" в "G Project Dance Center"От 14 до 18 лет От 300 до 4000 руб Частная
-
Танцевальная ритмика в детском клубе "Я сам"От 3 до 7 лет От 1400 до 2400 руб Частная
-
Балет с 2 лет - школа балета для детей и взрослыхОт 2 до 18 лет От 299 руб Частная
-
Школа воздушного танца “Облака”От 3 до 18 лет Бесплатно Частная
-
Воздушные кольца в студии "Терпсихора"От 8 до 17 лет От 1300 руб Частная
-
Секция "Break Dance" в студии "Positive"От 8 до 13 лет От 2000 руб Частная
-
Детские танцы в клубе "ЕжикЕжик"От 2 до 6 лет От 2000 руб Частная
-
Jazz-fank в СК «Заряд»От 11 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
-
Cheer Hip-Hop в СК «Арена»От 10 до 10 лет Частная
-
Студия современного танца в ДСЦ "ЮниCLUB"От 3 до 7 лет Частная
Загрузка комментариев...