Студия хореографии "Танцуй!"

Информация

Описание: занятия хореографией развивают в детях: музыкальность, ритмичность, гибкость, грацию, выравнивают осанку. Важным аспектом в развитии ребенка являются такие качества как: дисциплинированность, трудолюбие, терпение, чувство ответственности. Эти качества развивают наши педагоги и это дает детям успех во многом!

Возраст учеников: 6 -12 лет.

Стоимость занятий: 2500 рублей.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: около 10.

Форма одежды: лосины, футболка, балетки.

Расписание работы: ВТ, ЧТ с 17:00.