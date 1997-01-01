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Студия "Изумруд" в ЦЭВД "Отрада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация
Описание: Образовательная программа направлена на обучение детей основам вокального, вокально-ансамблевого, музыкально-пластического искусства, развитие общефизических, артистических, исполнительских способностей, а также воспитание высоких эстетических критериев, необходимых для достижения гармоничного социального, интеллектуального и нравственного развития.
Цель программы обучения – раскрытие и постепенное развитие индивидуальных творческих способностей детей через вокально-сценическое искусство.
Направление: художественное.
Возраст: 5-17 лет.
Стоимость: бесплатно.
Нормативный срок освоения: 7 лет.
Режим занятий : 2 раза в неделю по 2 (3) часа.
Количество человек в группе : 10.
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