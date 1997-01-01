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Студия "Карамель" в ДЮЦ "Техноспектр"
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
- +7 (914) 200-66-19 , преподаватель
- +7 (4212) 585-297 , методический отдел
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь
Информация
Описание: танцевальные направления:
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классический танец;
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народный танец;
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народно-стилизованный танец;
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эстрадный танец;
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современный танец (джаз, модерн)
Студия регулярно участвует в городских, региональных и международных конкурсах.
Возраст учеников:
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основной состав — 7-15 лет.
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подготовительные группы — 3-6 лет (на внебюджетной основе).
Количество человек в группах: более 10 детей.
Продолжительность занятия:
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1-й год обучения -1 час 30 мин. (2 занятия по 45 мин.);
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2-й и последующие года обучения - 2 часа 15 мин. (3 занятия по 45 мин.).
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Форма одежды: свободная, сменная обувь.
Стоимость занятий: подготовительные группы — 1800 руб./месяц, основной состав - бесплатно.
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