Студия "Лепка" в ЦДТ "Народные ремесла"

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Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация
Описание: Лепка из соленого теста позволяет развивать мелкую моторику пальцев рук, развивает воображение, творческую сторону ребенка.
Форма обучения: инклюзивное.
Возраст: 7-10 лет.
Стоимость: бесплатно.
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"Школа человеческих чувств" в ДЮЦ "Восхождение"От 7 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Декоративно-прикладное искусство в ДШИ №5От 7 до 17 лет От 600 руб Государственная
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"Светлячок на ладони мира" в ДЮЦ "Восхождение"От 5 до 14 лет Бесплатно Государственная
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Песочная Арт-студия для детей 2-3 лет в детском клубе "Я сам"От 2 до 3 лет От 1400 до 1400 руб Частная
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Курс «Детям о глине» в мастерской «Яр-Гончар»От 3 до 18 лет От 2500 до 2500 руб Частная
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Секция "Северяночка" в ЦДТ Народные ремесла"От 10 до 14 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Мир кукол" в ДЮЦ "Восхождение"От 7 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Курс "Тяп-ляп" в детском клубе "Я сам"От 1 до 3 лет От 1400 до 1400 руб Частная
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Секция "Берегиня" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Крафт-студия в центре "Бэйбл"От 1 до 7 лет От 500 до 2800 руб Частная
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