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Студия "Народное пение и обряды" в ЦЭВД "Отрада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация
Направление: художественное.
Цель программы: духовно-нравственное воспитание детей на ценностях Православия, гармоничное развитие и этнокультурное образование воспитанников путем вовлечения их в творческий процесс и приобщения к ценностям русской культуры, через изучение традиций русского фольклора и православной веры.
Возраст: 5-18 лет.
Стоимость: бесплатно.
Нормативный срок освоения: 5 лет.
Количество человек в группе : 10.
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