Студия "Народное пение и обряды" в ЦЭВД "Отрада"

Информация

Направление: художественное.

Цель программы: духовно-нравственное воспитание детей на ценностях Православия, гармоничное развитие и этнокультурное образование воспитанников путем вовлечения их в творческий процесс и приобщения к ценностям русской культуры, через изучение традиций русского фольклора и православной веры.

Возраст: 5-18 лет.

Стоимость: бесплатно.

Нормативный срок освоения: 5 лет.

Количество человек в группе : 10.