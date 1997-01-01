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Студия раннего плавания «Аквакласс»
Адреса
- +7 (4212) 788-181
- +7 (4212) 788-181
Информация
Описание: Плавание – удивительный вид спорта. Здесь задействованы почти все основные мышцы организма, а значит, укрепляется спинка, шея, что очень важно в развитии ребенка. Несмотря на то, что комплекс упражнений носит игровой характер, каждое занятие – это тренировка для малыша, которая укрепляет его сердце, лёгкие и дыхательные пути, что, в свою очередь, способствует развитию мозга. Организм малыша закаляется из-за разницы температур в воде и на суше. Водные процедуры особенно полезны недоношенным малышам или тем, кто плохо набирает вес: тело в воде весит меньше, и малыши быстрее догоняют своих «сухопутных» сверстников, родившихся с нормальным весом. Есть и ещё целый ряд «побочных эффектов»: у детей улучшается аппетит и сон.
Мы используем основы методик грудничкового плавания, разработанные отечественными авторами по раннему плаванию: З. П. Фирсов, В. А. Гутерман, Н. Янушанец. Они адаптированы к современным условиям с учётом мнения реабилитологов, специалистов по лечебной физкультуре, врачей педиатров и неврологов. Мы добавляем комплексы упражнений из методики раннего плавания школы Birthlight (Бёрслайт) и программы для детей с различными патологиями. Также применяем элементы воздушной гимнастики и развивающих методик, изучаем с детьми цвета, формы предметов, их свойства, звуки и тд. Кроме того, мы разработали систему подготовки инструкторов на основе обучающих курсов тренеров Новосибирска и Москвы (сертификаты о прохождении курсов вы можете увидеть в студии).
Форма одежды: дети до 1,5 лет должны быть в специальных трусиках, их можно приобрести на стойке администратора.
С собой нужно взять пелёнку, полотенце, шапочку, очки (при желании), мыло и шампунь для приема душа до и после занятия.
Дети после 1,5 лет занимаются в купальных плавках/купальниках и шапочках.
Возраст учеников: от 1,5 мес до 7 лет.
Стоимость занятий: индивидуальные занятия с тренером 850 руб.
- 4800 руб (6 занятий, стоимость 1 занятия 800 руб).
- 6320 руб (8 занятий, стоимость 1 занятия 790 руб).
- 18250 руб (25 занятий, стоимость 1 занятия 730 руб).
- 32500 руб (50 занятий, стоимость 1 занятия 650 руб).
Продолжительность занятия: 30 мин.
Частота занятий: без ограничений.
Количество человек в группах: индивидуальные занятия с тренером.
Преподаватели: инструкторы имеют медицинское, педагогическое образование и обучены технике оказания первой помощи на воде
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