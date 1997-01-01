Студия "Родничок" в ДЮЦ "Сказка"

Информация

Описание: всестороннее развитие ребенка, развитие интеллектуальных и творческих способностей, социализация.

Возраст учеников: от 4 до 6 лет.

Стоимость занятий: 250 рублей один учебный день (в зависимости от количества дней от 2000 до 3000 рублей в месяц).

Продолжительность занятия: 2 часа (4 занятия по 25 минут + перемены).

Частота занятий:утренние группы – 3 раза в неделю, вечерние группы – 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: от 10 до 15 человек.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы (на форму/на закупку материалов для рукоделия и т.д.): на материалы и учебные пособия