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Студия "Родничок" в ДЮЦ "Сказка"
Цена: 250 - 3000
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Сигнальная, 4
- +7 (4212) 980-453
Информация
Описание: всестороннее развитие ребенка, развитие интеллектуальных и творческих способностей, социализация.
Возраст учеников: от 4 до 6 лет.
Стоимость занятий: 250 рублей один учебный день (в зависимости от количества дней от 2000 до 3000 рублей в месяц).
Продолжительность занятия: 2 часа (4 занятия по 25 минут + перемены).
Частота занятий:утренние группы – 3 раза в неделю, вечерние группы – 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 10 до 15 человек.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы (на форму/на закупку материалов для рукоделия и т.д.): на материалы и учебные пособия
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