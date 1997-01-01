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        Студия современного танца в ДСЦ "ЮниCLUB"

        Студия современного танца в ДСЦ "ЮниCLUB"

        Количество преподавателей: 1
        Танцы
        Рейтинг: 7.7
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 3 - 7 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Гамарника, 64
        • +7 (4212) 707-020
        Информация

        Описание:

        Танцы - залог здорового и физического развития, особенно они необходимы детям, какого бы возраста они ни были. Это творчество помогает раскрыть индивидуальность ребенка и делает его уверенным в себе, свободным от комплексов. Детские танцы раскрепощают, способствуют эстетическому развитию, развивают музыкальный слух, чувство ритма, координацию движений. Улучшается гибкость, осанка, в положительную сторону меняется походка и фигура. Занимаясь регулярно ребенок самовыражается, происходит его самопознание, расширяется кругозор. Навыки, полученные на таких занятиях, помогут заработать авторитет среди сверстников, блеснуть на школьной дискотеке. В программе занятий включена общая физическая подготовка, развитие гибкости и пластичности, работа со станком, изучение танцевальных связок. 

        Возраст: от 3 лет.

        Форма: приобретается самостоятельно.

        Основа: платная.

        Занятия танцами – это  отличная разминка для тех, кто мало двигается и  замечательная  возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми  и уважать друг друга.  Помимо этого, занятия танцами это прекрасная физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки развивают сердце и все группа мышц. Этот вид спорта прививает ребенку желание ухаживать за собой и вести здоровый образ жизни.

        С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по занятию танцами в Хабаровске

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