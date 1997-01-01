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Студия современной хореографии "Perfect"
Адреса
- +7 (914) 203-33-94
Информация
Описание: современная хореография в совокупности с гимнастическими и акробатическими элементами позволяет объединить творчество и спорт в единое целое. Данное направление раскрывает в ребенке творческий и эстетический потенциал и прививает волевые качества, присущие спортсменам.
Современная хореография включает в себя классическую базу, ритмику, эстрадный танец, джаз, модерн и контемпорари. После освоения данных направлений даётся база хип-хопа и схожие уличные стили, что позволяет наполнить танец разнообразной эмоциональной окраской, а подачу сделать ярче. Благодаря изучению акробатических элементов и поддержек танец становится более зрелищным и стирает границы "невозможного".
В ходе занятий ребенку будет прививаться эстетическое видение, чувство прекрасного, любовь к музыке и танцу, выражение эмоций, а так же волевые качества как, сила духа, выносливость, целеустремленность.
Физически у детей развиваются такие данные как осанка, выворотность стоп, подъём и т.п., а также сила, гибкость, координация, прыгательные навыки и прочее. Ежегодное участие в конкурсах и городских мероприятиях.
Возраст учащихся: от 3 лет.
Стоимость занятий: от 400 рублей.
Продолжительность занятий: от 1 часа.
Частота занятий: минимум 2 раза в неделю, в зависимости от уровня подготовки.
Количество человек в группах: 20 детей.
Расписание работы: пн-пт с 9:00 до 21:00.
Форма одежды: черный комбинезон шортами, черные балетки, на голове шишка.
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