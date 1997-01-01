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Студия "Веселые нотки" в школе "Радость"
Цена: До 15000
Возраст: 3 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 227-041
- +7 (4212) 283-281
Информация
Описание: вокальная студия.
Возраст: c 3 лет.
Расписание: 2 занятия в неделю по 30 минут
Стоимость: 1500 рублей в месяц.
Количество человек в группе : 10.
Если ваш ребенок прекрасно чувствует музыку, то самое время найти подходящую секцию по вокалу. Владение своим голосом помогут ему уверенно чувствовать себя, независимо от того какую профессию он выберет в будущем. Занятие вокалом – это не только музыкальное развитие, но также развитие мышления.
Секции по вокалу развивают слух, музыкальную память, ритмику, помогают справиться со стрессами, научат Вашего ребенка умело пользоваться микрофоном, петь под фонограмму.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по вокалу в Хабаровске
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