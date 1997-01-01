Студия "Веселые нотки" в школе "Радость"

Информация

Описание: вокальная студия.

Возраст: c 3 лет.

Расписание: 2 занятия в неделю по 30 минут

Стоимость: 1500 рублей в месяц.

Количество человек в группе : 10.

Если ваш ребенок прекрасно чувствует музыку, то самое время найти подходящую секцию по вокалу. Владение своим голосом помогут ему уверенно чувствовать себя, независимо от того какую профессию он выберет в будущем. Занятие вокалом – это не только музыкальное развитие, но также развитие мышления.

Секции по вокалу развивают слух, музыкальную память, ритмику, помогают справиться со стрессами, научат Вашего ребенка умело пользоваться микрофоном, петь под фонограмму.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по вокалу в Хабаровске