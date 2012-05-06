Студия вокала «Жар-птица» в ДК Профсоюзов

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация
Описание:
В студии занимаются эстрадным вокалом, ритмикой, сценической речью, принимают участие в концертных программах, новогодних утренниках и сказках, других различных мероприятиях Дворца культуры профсоюзов. Есть индивидуальные занятия.
участие в соревнованиях/наличие сертификатов, дипломов:
дополнительные расходы (на форму/на закупку материалов для рукоделия и т.д):
Возраст учеников: от 5 лет.
Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание работы: вторник, пятница.
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Отделение "Аккордеон" в центре "Аллегретто"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Программа "Струнные инструменты" в ДМХШ "Тополек"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Программа "Хоровое пение" в ДМХШ "Тополек"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Вокальный ансамбль в ДМШ №4От 4 до 7 лет От 1400 руб Государственная
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Хоровая студия в ДШИ №6От 6 до 16 лет От 250 до 1000 руб Государственная
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Общее музыкальное образование в ДМХШ "Тополек"От 7 до 17 лет От 1300 руб Государственная
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Отделение "Баян" в ДШИ №7От 6.5 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Кружок «Музыкальная карусель» в ДК ПрофсоюзовОт 4 до 7 лет От 800 руб Частная
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Секция "Музыкальный театр" в ДМШ №1От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Программа "Я музыкантом стать хочу" в ДМШ №4От 4 до 7 лет От 1400 руб Государственная
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