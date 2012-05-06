Студия вокала «Жар-птица» в ДК Профсоюзов

Информация

Описание:

В студии занимаются эстрадным вокалом, ритмикой, сценической речью, принимают участие в концертных программах, новогодних утренниках и сказках, других различных мероприятиях Дворца культуры профсоюзов. Есть индивидуальные занятия.

участие в соревнованиях/наличие сертификатов, дипломов:

дополнительные расходы (на форму/на закупку материалов для рукоделия и т.д):

Возраст учеников: от 5 лет.

Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Расписание работы: вторник, пятница.