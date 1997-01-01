Студия восточного танца «Ясмин»

Информация

Описание: изучение культуры арабских и восточных стран и их танцы.

Возраст учеников: с 5 лет.

Стоимость занятий: 1500 рублей/месяц.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: от 5.

Форма одежды: топ или футболка, лосины, чешки или балетки.

Расписание работы: ПН-СБ с 16:00 до 19:00.