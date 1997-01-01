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Студия восточного танца «Ясмин»
Цена: От 700
Возраст: 5 - 65 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Краснофлотский, ул. Краснофлотская, 3
- +7 (984) 281-50-95
Информация
Описание: изучение культуры арабских и восточных стран и их танцы.
Возраст учеников: с 5 лет.
Стоимость занятий: 1500 рублей/месяц.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 5.
Форма одежды: топ или футболка, лосины, чешки или балетки.
Расписание работы: ПН-СБ с 16:00 до 19:00.
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