Студия восточного танца AURUS

Информация

Возраст учеников: От 5 лет

Стоимость занятий: 2000 руб. - абонемент на 8 занятий

Продолжительность занятий: 45-60 минут (в зависимости от возраста учеников)

Частота занятий: 2 раза в неделю

Количество человек в группах: Группы до 10 человек

- Красивая осанка, походка, чувство ритма, уверенность в себе, интересное хобби, возможность выступать на городских мероприятиях.

Профессиональная студия, член Общероссийской танцевальной организации

Форма одежды: Лосины, топы