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Студия восточного танца AURUS
Цена: От 2000
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 3
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Комсомольская, 78
- +7 (4212) 243-407
Информация
Возраст учеников: От 5 лет
Стоимость занятий: 2000 руб. - абонемент на 8 занятий
Продолжительность занятий: 45-60 минут (в зависимости от возраста учеников)
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: Группы до 10 человек
- Красивая осанка, походка, чувство ритма, уверенность в себе, интересное хобби, возможность выступать на городских мероприятиях.
Профессиональная студия, член Общероссийской танцевальной организации
Форма одежды: Лосины, топы
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