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"Светлячок на ладони мира" в ДЮЦ "Восхождение"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация
Программа предназначена для детей – 5-14 лет
Срок реализации программы – 8 лет
Режим проведения занятий - 2 раза в неделю по 3 часа
Основные формы проведения занятий – групповые
Ожидаемый результат – развитие самобытной творческой личности, художественного мастерства, творческого мышления, формирование неординарного мышления. Умение работать в технике живописи, рисунка, графики, декоративно-изобразительного искусства.
Платно или бесплатно проводится обучение – бесплатно
Программа предполагает летние лагеря для одаренных детей, пленэрную практику.
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