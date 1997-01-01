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Таеквон-до в ДЮЦ "Импульс"
Цена: Цена не указана
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, пер. Антенный, 3
- +7 (4212) 333-848
- +7 (914) 180-47-22
Информация
Описание: детская спортивная секция (борьба).
Возраст: с 6 лет.
Нормативный срок обучения: 1 год.
Основа: платная. ( 80 рублей/час на 2016 год)
Форма : приобретается самостоятель
Количество человек в группе : 10
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